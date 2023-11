Usa: Sottosegretaria Zeya in partenza per tour in Francia, Egitto e Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sottosegretaria di Stato statunitense per la Sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani Uzra Zeya è partita oggi per un tour che la porterà in Francia, Egitto ed in Spagna fino al prossimo 17 novembre. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato, precisando che Zeya arriverà oggi a Parigi domani, 9 novembre. La Sottosegretaria rappresenterà gli Stati Uniti alla conferenza umanitaria internazionale ospitata dal governo francese per esaminare la risposta umanitaria a Gaza e raccogliere un maggiore sostegno internazionale per soddisfare i bisogni urgenti. Durante la sua visita al Cairo, Zeya sarà affiancata dall'inviato speciale per le questioni umanitarie del Medio Oriente David Satterfield e dall'assistente dell'amministratore dell'Ufficio per l'assistenza umanitaria dell'Usaid Sarah Charles. In Egitto la delegazione sottolineerà l’apprezzamento degli Stati Uniti per la leadership egiziana che sostiene il movimento degli aiuti umanitari salvavita attraverso il valico di Rafah. Inoltre, incontreranno funzionari egiziani, rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite e altri attori umanitari per discutere della partnership in corso per facilitare il flusso di assistenza rapido e duraturo a Gaza. A Madrid, infine, Zeya parteciperà alla conferenza nazionale della Rete europea sulle migrazioni (Emn) ospitata dal governo spagnolo, dove interverrà in un panel incentrato sui percorsi lavorativi complementari per le persone bisognose di protezione internazionale. La Sottosegretaria incontrerà funzionari del ministero degli Affari esteri spagnolo e dell'Agenzia per la cooperazione internazionale e lo sviluppo. (Was)