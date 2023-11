Ue: Donohoe, economia Eurozona resiliente, non prevista recessione profonda o prolungata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia in area euro rimane resiliente e non c'è motivo di aspettarsi una recessione profonda. A dirlo il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "I dati in arrivo ci dimostrano che l'inflazione complessiva sta scendendo e che i mercati del lavoro continuano a essere resistenti, ma abbiamo anche avuto conferma di una certa perdita di slancio della nostra economia. Riceveremo a breve dalla Commissione europea la loro prospettiva aggiornata sugli indicatori quando pubblicherà le previsioni economiche autunnali. Detto questo, l'area euro continua a essere resiliente e non c'è motivo di aspettarsi una recessione profonda o prolungata", ha detto Donohoe. (Beb)