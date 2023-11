Ue: Gentiloni, il 21 novembre valutazione leggi di bilancio Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea presenterà la valutazione dei piani di bilancio dei Paesi Ue il prossimo 21 novembre. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "I nostri pareri valuteranno nel dettaglio i piani di bilancio rispetto alle raccomandazioni adottate dal Consiglio a luglio. Esamineremo in particolare la crescita della spesa primaria netta, il ritiro delle misure di sostegno all'energia e la salvaguardia degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale", ha detto. "Si tratterà dell'esercizio più importante da diversi anni a questa parte, dal momento che la clausola di salvaguardia generale non sarà più in vigore dal primo gennaio 2024", ha poi concluso Gentiloni. (Beb)