Ue: Gentiloni, mantenere competitività, in ritardo su innovazione, ricerca e sviluppo

- Mantenere la competitività europea è l'unico modo per garantire alti livelli di prosperità nel lungo periodo. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "L'Europa sta ottenendo buoni risultati in alcune dimensioni della cosiddetta sostenibilità competitiva, come il benessere ambientale o sociale. Ma siamo in ritardo nell'innovazione e nella spesa in ricerca e sviluppo. La crescita della produttività rimane debole e dipendiamo in modo critico dai Paesi terzi in alcuni settori strategici, in particolare in quelli che guidano la transizione verde e digitale", ha detto Gentiloni. Quattro i punti che il commissario europeo ha indicato come fondamentali per affrontare le debolezze europee. "In primo luogo, dobbiamo sbloccare il pieno potenziale del nostro mercato unico per generare innovazione e crescita. Dobbiamo anche evitare la frammentazione nell'attuazione della nostra politica industriale", ha dichiarato. "In secondo luogo, dobbiamo promuovere gli investimenti privati", ha poi aggiunto. "In terzo luogo, dobbiamo massimizzare i benefici dell'apertura commerciale, riducendo al minimo le nostre vulnerabilità strategiche. Questo è un elemento chiave della nostra strategia di sicurezza economica", ha poi proseguito Gentiloni. "Infine, dobbiamo garantire un ambiente imprenditoriale europeo attraente, con lavoratori qualificati, un contesto normativo stabile e oneri amministrativi ridotti per le imprese. Rimango in attesa di vedere le relazioni che Mario Draghi ed Enrico Letta stanno preparando, rispettivamente sul futuro della competitività europea e sul futuro del mercato unico", ha concluso. (Beb)