Medio Oriente: Farnesina, Tajani a conferenza su Gaza per coordinare sostegno umanitario

22 luglio 2021

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani sarà domani a Parigi per partecipare alla Conferenza umanitaria internazionale per la popolazione di Gaza, indetta dal presidente francese Emmanuel Macron per coordinare il sostegno della comunità internazionale ai civili palestinesi. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Oltre a quella del capo dello Stato francese e delle autorità di vari Paesi, è confermata la partecipazione della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, del primo ministro dell’Autorità palestinese Mohammad Shteyyeh, del Commissario generale di Unrwa Philippe Lazzarini, del Capo degli aiuti di emergenza Onu Griffiths e della presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, Mirjana Spoljaric Egger. “L’Italia ha condannato con la massima fermezza la violenza terroristica perpetrata da Hamas contro i civili israeliani”, ha dichiarato Tajani, aggiungendo che “dobbiamo ora pensare a fare il massimo per evitare una crisi umanitaria a Gaza e l’Italia è pronta a fare la sua parte, come dimostrato dall’invio di due voli umanitari destinati a fornire un aiuto immediato ai civili nella Striscia”. In proposito, si ricorda anche che, come annunciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, la nave della Marina militare italiana Vulcano, attrezzata con ospedale e sale operatorie, è in partenza per il Medio Oriente per accogliere feriti di Gaza. (segue) (Com)