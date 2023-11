Medio Oriente: Farnesina, Tajani a conferenza su Gaza per coordinare sostegno umanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della conferenza, il vicepremier illustrerà ai partecipanti l’importanza che la presidenza italiana del G7 nel 2024 intende attribuire alla situazione in Medio Oriente, con l’obiettivo di giungere a una soluzione credibile e duratura alla crisi, che parta dal sostegno dei partner all’Autorità nazionale palestinese e alla ripresa di un processo politico basato sul principio “due popoli due Stati”. Venerdì 10 novembre Tajani parteciperà inoltre all’apertura dei lavori della sesta edizione del “Paris Peace Forum”, piattaforma che riunisce Governi, organizzazioni internazionali, società civile e settore privato. Questa edizione del Forum è dedicata alla riforma della finanza globale, come strumento per la lotta alla povertà e per il contrasto al cambiamento climatico. (Com)