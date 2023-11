Legge Bilancio: Cattaneo (FI), più di metà risorse destinate a taglio tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa è una manovra di circa 28 miliardi di euro e più di metà vanno a tagliare le tasse: dieci miliardi sono destinati al taglio del cuneo fiscale e quattro ad asciugare l'Irpef. Le altre due voci principali sono le pensioni e la sanità. Aumentiamo le pensioni minime: a tutti quelli che criticano sostenendo che non è abbastanza, ricordo che era stato il governo Berlusconi ad aumentarle ad un milione di lire. Sono passati vent'anni e ci voleva di nuovo Berlusconi per portarle l'anno scorso da 540 a 600 euro e quest'anno a 620. Sarà poco, ma nessun altro se n'era occupato”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei Dipartimenti del partito, intervenendo a "Zapping", su Rai Radio1. “Non è vero che vengono tagliate le risorse alla sanità: ci sono 5 miliardi in più, circa 3 per gli adeguamenti di contratto, e per dare un po' di più in busta paga a infermieri e medici, un’altra parte alle regioni che hanno ancora dei sospesi dall'epoca del Covid - ha aggiunto il parlamentare -. Mi si dica dove gli altri avrebbero investito di più e meglio le risorse, ma soprattutto mi si dica dove le prenderebbero. La sinistra avrebbe probabilmente istituito la tassa di successione, la revisione del catasto, la tassa patrimoniale, perché Schlein e Conte parlano di questo”. (Rin)