Legge Bilancio: Cattaneo, grazie a FI aumento cedolare secca solo da seconda casa

- “La cedolare cecca doveva aumentare per tutti ma per fortuna, grazie a Forza Italia, aumenterà solo per chi ha più di una casa da mettere in affitto. Questo è frutto di un accordo politico chiuso e quindi sarà un emendamento dei relatori della maggioranza”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei Dipartimenti del partito, intervenendo a Zapping, su Rai Radio1. “Chiariamo – ha proseguito il parlamentare - noi non presentiamo emendamenti per dare l'idea che la maggioranza è compatta e vuole fare una manovra in tempi record, con l’obiettivo di dare credibilità e autorevolezza ai mercati e al Paese. Ma, di fatto, il tavolo politico parallelamente continua, e quando si trova un accordo gli emendamenti vengono direttamente presentati dal governo attraverso i relatori, cosa che è una prassi assolutamente comune. Con questo metodo abbiamo già detto che sulla cedolare secca la prima casa in affitto non avrà nessun aumento. Noi vogliamo che in fase di prenotazione sulle piattaforme si inserisca il codice identificativo nazionale, che farà emergere il nero. Per noi le tasse non sono mai una buona ricetta. Ma nel caso specifico, parliamoci chiaro, c'è un tema aperto da tempo, che tanti governi hanno iniziato ad affrontare, tra l'altro senza trovare una vera soluzione, che è quello degli affitti brevi nelle città storiche”. (Rin)