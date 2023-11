Mes: Gramegna, fondamentale ratifica tutti i Paesi entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Mes, Pierre Gramegna, ha dichiarato che è di fondamentale importanza che tutti i Paesi abbiano ratificato il trattato del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), entro la fine dell'anno. "Quest'anno ha offerto ottimi esempi per dimostrare che, in alcuni momenti inaspettati, esiste il rischio di instabilità e che la questione della liquidità, ad esempio, è della massima importanza. È quindi fondamentale che entro la fine dell'anno tutti i Paesi abbiano ratificato il trattato modificato del Mes, in modo che il backstop comune possa entrare in vigore all'inizio del prossimo anno", ha detto nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. (Beb)