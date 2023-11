Etiopia: ripresi in Tanzania i colloqui fra il governo ed i ribelli oromo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripresi in Tanzania i colloqui fra il governo federale etiope ed il gruppo ribelle Fronte di liberazione oromo (Ola). Lo riferiscono fonti dell'edizione della "Bbc" in lingua oromo. Ai colloqui partecipa anche il comandante dell'Ola Kumsa Diriba, dopo che un precedente ciclo di incontri si era concluso senza accordo fra i partecipanti, non riuscendo a mettere fine ai combattimenti fra le parti. Fra i mediatori del dialogo c'è anche l'Autorità intergovernativa regionale Igad, la cui delegazione è guidata dall’ex ministro degli Affari esteri etiope Workneh Gebeyehu. Sia l'esercito federale etiope che l'Ola – che rivendica di potersi autodeterminare nella vasta regione dell'Oromia – sono da tempo accusati di gravi violazioni dei diritti umani.(Res)