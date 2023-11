Ue: Gentiloni su previsioni recessione Draghi, "fino ad oggi è stata evitata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino ad ora la recessione nell'Unione europea è stata evitata. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, rispondendo a una domanda riguardante le previsioni dell'ex premier italiano, Mario Draghi, su una prossima recessione per l'eurozona. "Condivido le analisi di Mario per definizione, ma in questo caso la mia risposta precisa arriverà mercoledì prossimo con i nostri dati", ha detto Gentiloni riferendosi alla presentazione delle previsioni economiche autunnali. "Quello che sappiamo, in relazione agli scenari molto pessimistici che avevamo in mente un anno fa, ad ottobre e novembre, per quanto riguarda l'energia, l'inflazione e la recessione, è che ci troviamo in un momento difficile, molto difficile, ma abbiamo evitato una profonda recessione e una crisi energetica durante l'inverno", ha detto. (Beb)