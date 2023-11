Roma: la cocaina dal mare di Nettuno ai Castelli, l’organizzazione utilizzava anche un aereo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel febbraio 2022 i carabinieri avevano già disarticolato, con l’operazione “Tritone”, una radicata "Locale" di ‘ndrangheta nei comuni di Anzio e Nettuno, dedito non solo al traffico di sostanze stupefacenti ma anche al condizionamento della vita politica locale e al controllo delle attività economiche e degli affidamenti degli appalti locali. Da quella indagine è nato il filone che ha portato agli arresti odierni che hanno riguardato indagati, in parte locali, alcuni calabresi che mantenevano i collegamenti con la ‘Ndrangheta, e altri albanesi pronti alla fuga in Albania per evitare l’arresto. A vario titolo devono rispondere di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. Di fatti, quindi, l’organizzazione disarticolata oggi, era figlia di quella sradicata con l’operazione Tritone ma ne continuava a seguire le orme. (segue) (Rer)