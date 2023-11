© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: la seduta si apre con le interrogazioni del consigliere di Azione, Francesco Carpano, sull'ipotesi di collocare gli autodemolitori nell'area dell'ex campo rom La Barbuta e del consigliere di Noi moderati Forza Italia, Marco Di Stefano, sulla stabilizzazione delle dipendenti precarie di Acea. All'ordine dei lavori diversi debiti fuori bilanci, una delibera di maggioranza per la realizzazione di "Stati generali delle donne" a Roma. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 9:30-15) (segue) (Rer)