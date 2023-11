Libia: ministro Economia e ambasciatore d'Italia a Tripoli discutono cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro libico ha invitato l'Italia a predisporre le disposizioni necessarie per lo svolgimento del Comitato misto libico-italiano e a formulare una visione comune che definisca la cooperazione bilaterale tra istituzioni economiche e commerciali, che contribuisce ad aumentare il volume degli scambi e degli investimenti tra i due Paesi. Al Houij ha inoltre elogiato gli sforzi di cooperazione nei settori della comunicazione, dell'elettricità e dei trasporti, e l'avvio della linea di volo diretto tra i due Paesi. Il ministro ha evidenziato l'importanza di attivare il ruolo della Camera di commercio libico-italiana a sostegno delle imprese e degli imprenditori che operano nei due Paesi, esprimendo la disponibilità del proprio dicastero per fornire possibili agevolazioni alle aziende italiane che desiderano lavorare per la Libia. (segue) (Res)