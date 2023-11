Libia: ministro Economia e ambasciatore d'Italia a Tripoli discutono cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, l'ambasciatore Alberini ha espresso il desiderio del governo italiano di rafforzare la cooperazione con la Libia nei settori di reciproco interesse, spiegando che le aziende italiane si sono occupate di riprendere il loro lavoro con la Libia e di portare a termine progetti contrattuali. Il diplomatico italiano ha inoltre precisato che l'Italian Joint Italian Camera di commercio è al lavoro per organizzare la mostra degli agenti delle industrie italiane alla sua seconda edizione su "The Tripoli International Exhibition Grounds" e per lo svolgimento del Forum economico Libia-Italia a Roma nel mese di dicembre 2023. Infine, Alberini ha affermato che la ripresa dei voli tra i due Paesi assisterà a un aumento del numero di viaggi settimanali nel prossimo periodo nell'ambito del sostegno alle relazioni bilaterali tra i due Paesi. (Res)