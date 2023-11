Ue: Commissione europea avvicina Ucraina e Moldova all'adesione, passi avanti dalla Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha raccomandato al Consiglio europeo di avviare i negoziati di adesione per Ucraina e Moldova. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles, è stata la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha parlato, soprattutto in relazione a Kiev, di un “momento storico”. "Sono passati 10 anni da quando sono iniziate le proteste di Maidan", represse perché le persone "si sono avvolte in una bandiera europea", ha detto von der Leyen. "Oggi, 10 anni dopo, è una giornata storica, perché la Commissione raccomanda al Consiglio di aprire i negoziati di adesione con Ucraina e con la Moldova", ha aggiunto. L'esecutivo Ue ha inoltre raccomandato di procedere con l'apertura dei negoziati per la Bosnia Erzegovina e la Georgia, a patto però che la prima rispetti il necessario grado di conformità ai criteri di adesione, e che la seconda rispetti alcune condizioni relative all'adozione di importanti riforme. Le raccomandazioni sono contenute nel pacchetto di allargamento 2023, una serie di rapporti che la Commissione europea ha stilato per riassumere lo stato dell'arte dei Paesi candidati, o che hanno fatto richiesta di adesione all'Ue. (segue) (Beb)