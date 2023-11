Ue: Commissione europea avvicina Ucraina e Moldova all'adesione, passi avanti dalla Georgia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, i rapporti si concentrano sui progressi compiuti nell'attuazione delle riforme fondamentali, oltre che sulle indicazioni chiare per le priorità di riforma future. L'adesione, come specifica Bruxelles, rimarrà sempre e comunque un processo basato sul merito, che dipende interamente dai progressi oggettivi compiuti da ciascun Paese. Alla luce dei risultati ottenuti dall'Ucraina e dalla Moldova e degli sforzi di riforma in corso, la Commissione ha raccomandato quindi al Consiglio di avviare i negoziati di adesione con entrambi i Paesi, chiedendo di adottare i quadri negoziali una volta che i due Stati avranno adottato alcune misure chiave. La Commissione, in quest'ottica, si dice pronta a pronta a riferire al Consiglio entro marzo 2024 sui progressi compiuti in merito alle misure intraprese. I lavori tecnici, come ha specificato in conferenza stampa Ursula von der Leyen, possono iniziare immediatamente, non appena gli Stati membri daranno il via libera, dato che la questione sarà portata al tavolo del vertice europeo di dicembre. "L'allargamento è una politica vitale per l'Unione europea. Completare la nostra Unione è il richiamo della storia, l'orizzonte naturale della nostra Unione. Il completamento dell'Unione ha anche una forte logica economica e geopolitica. Gli allargamenti passati hanno dimostrato gli enormi benefici sia per i Paesi aderenti che per l'Ue. Ci guadagniamo tutti", ha dichiarato von der Leyen in conferenza stampa. (segue) (Beb)