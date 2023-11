Ue: Commissione europea avvicina Ucraina e Moldova all'adesione, passi avanti dalla Georgia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ucraina, spiegano da Bruxelles, la decisione di concedere lo status di candidato all'Ue ha creato una potente dinamica di riforma, nonostante la guerra in corso, con un forte sostegno da parte del popolo. "Il governo e il Parlamento ucraino hanno dimostrato determinazione nel compiere progressi sostanziali nel rispetto delle 7 fasi del parere della Commissione europea sulla candidatura all'Ue", spiega una nota dell'esecutivo europeo. Stando al rapporto pubblicato oggi, sono tre le priorità fondamentali ancora da attuare nel percorso europeo di Kiev. Mancano ancora all'appello la priorità numero 3, rafforzare ulteriormente la lotta alla corruzione, in particolare ad alto livello; la numero 5, attuare la legge anti-oligarchi per limitare l'eccessiva influenza degli oligarchi nella vita economica, politica e pubblica; e la numero 7, portare a termine la riforma del quadro giuridico per le minoranze nazionali attualmente in preparazione. Come specificato da Bruxelles, comunque, i passi avanti dell'Ucraina sono sostanziali. Il Paese, si legge in una nota, "ha istituito un sistema trasparente di preselezione dei giudici della Corte costituzionale e ha riformato gli organi di governo giudiziario. Ha ulteriormente sviluppato il suo track record di indagini e condanne per corruzione ad alto livello e ha rafforzato il suo quadro istituzionale". L'Ucraina ha compiuto anche passi positivi in uno sforzo più ampio e sistemico per affrontare l'influenza degli oligarchi e ha dimostrato di essere in grado di compiere progressi nell'allineamento all'acquis dell'Ue, anche in tempo di guerra. (segue) (Beb)