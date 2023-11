Ue: Commissione europea avvicina Ucraina e Moldova all'adesione, passi avanti dalla Georgia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Moldova, specifica poi Bruxelles, il Paese ha compiuto importanti progressi nell'adempimento delle 9 fasi stabilite nel parere della Commissione sulla domanda di adesione. Il Paese ha infatti avviato una riforma globale della giustizia seguendo le raccomandazioni della Commissione di Venezia, anche attraverso la valutazione di importanti giudici e pubblici ministeri. Chisinau, spiega la Commissione europea, ha riformato gli organi anticorruzione e ha aumentato il numero di indagini e condanne nei casi di corruzione, oltre ad aver adottato un piano d'azione per la deoligarchizzazione, che attua secondo scadenze prestabilite. "Una nuova legislazione per l'istituzione di un meccanismo di confisca aiuta inoltre a combattere la criminalità organizzata". E ancora, il Paese ha adottato una strategia per la pubblica amministrazione e segue la riforma a tutti i livelli, ma ha anche lavorato per riformare la gestione delle finanze pubbliche e ha adottato una legislazione per riformare gli appalti pubblici. La Moldova, conclude la nota dell'esecutivo Ue, ha migliorato la partecipazione della società civile al processo decisionale e ha rafforzato la tutela dei diritti umani. (segue) (Beb)