Ue: Commissione europea avvicina Ucraina e Moldova all'adesione, passi avanti dalla Georgia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Bosnia Erzegovina, sottolinea invece l'esecutivo Ue, il Paese deve compiere ulteriori sforzi per soddisfare le priorità fondamentali indicate nel parere della Commissione sulla sua domanda di adesione. La Commissione europea monitorerà costantemente i progressi e la conformità in tutti i settori legati all'apertura dei negoziati e riferirà al Consiglio al più tardi nel marzo 2024. Passi avanti per la Georgia, che ha preso provvedimenti per rafforzare l'impegno con l'Ue e ha aumentato il ritmo delle riforme. Per affrontare le dodici priorità individuate nel parere della Commissione sulla sua domanda di adesione, Tbilisi ha adottato atti legislativi e azioni politiche sulla parità di genere, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla criminalità organizzata, nonché sulla presa in considerazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, spiega Bruxelles. Inoltre, "è stata portata avanti una riforma giudiziaria, sebbene sia ancora necessaria una riforma globale dell'Alto Consiglio di Giustizia". (segue) (Beb)