Ue: Commissione europea avvicina Ucraina e Moldova all'adesione, passi avanti dalla Georgia (6)

- La Georgia ha anche condiviso con la Commissione di Venezia, per un parere, le leggi e il piano d'azione per la deoligarchizzazione. Inoltre è stata adottata una strategia per la tutela dei diritti umani ed è in corso di elaborazione un piano d'azione. Infine, specifica la Commissione europea nel rapporto ad hoc, è stato concluso un memorandum di cooperazione con i rappresentanti della società civile. "La costruzione di un forte consenso politico trasversale - conclude il documento - contribuirebbe ad affrontare la polarizzazione e ad accelerare il percorso europeo del Paese". La palla adesso, secondo il processo previsto dai trattati europei, passa al Consiglio europeo, quindi agli Stati membri, che sono chiamati a pronunciarsi nel prossimo vertice europeo, previsto per il 14-15 dicembre. Lo stesso giorno, come specificato da von der Leyen, e sempre in caso di approvazione da parte degli Stati membri, il team tecnico della Commissione europea sarà pronto a recarsi a Kiev per iniziare i lavori tecnici e portarli avanti in modo più veloce possibile. (Beb)