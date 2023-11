Infrastrutture: Filt Cgil, garantire tempi di intervento sorveglianza antincendio gallerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “dia una risposta positiva alla specifica interrogazione firmata e presentata alla Camera lo scorso 31 ottobre da vari parlamentari perché la sicurezza delle persone e dell'utenza va sempre garantita soprattutto in un contesto dove le dinamiche dei flussi di traffico non sempre sono prevedibili". A chiederlo in una nota la Filt Cgil sulla sorveglianza antincendio in prossimità delle gallerie autostradali e delle grandi arterie che "resta un punto qualificante delle azioni volte a prevenire ed a garantire il primo intervento almeno per le classi di attenzione alta e medio-alta a garanzia dei requisiti di sicurezza". "L'esercizio permanente di tale servizio - sottolinea la Federazione dei Trasporti della Cgil - può fornire le dovute garanzie soprattutto all'utenza nell'attraversamento delle oltre 2.100 gallerie che caratterizzano le infrastrutture stradali del nostro Paese". "Vanno garantiti - chiede infine la Filt Cgil - tempi di intervento certi e qualificati con modelli omogenei di gestione del rischio insieme a tutte quelle iniziative volte a sviluppare prevenzione e soprattutto il primo intervento in relazione alle specifiche caratteristiche di ogni singola galleria". (Rin)