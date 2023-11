Medio Oriente: Casa Bianca su ostaggi di Hamas, non sappiamo se sono ancora vivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sono in grado di stabilire con certezza se gli ostaggi catturati da Hamas, tra i quali ci sono anche cittadini Usa, siano ancora vivi. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non possiamo stabilire con certezza se siano ancora vivi: sicuramente, per liberare tutti gli ostaggi catturati da Hamas servirà più di una pausa umanitaria”, ha detto. (Was)