Autonomia: De Poli (Udc), da oggi nuovo importante tassello, si rafforza visione riformatrice

- Il via libera della Commissione parlamentare per le questioni regionali all’autonomia è un tassello fondamentale che ci avvicina ancora di più verso il traguardo della riforma che – lo ricordiamo – è previsto dalla nostra Costituzione ed è stato sollecitato da 2,3 milioni di cittadini veneti nel referendum del 2017. Così in una nota il senatore Udc, Antonio De Poli. “Riformare l’assetto delle nostre istituzioni vuol dire avere una visione di modernità e di efficienza del nostro Stato che oggi si rafforza con questo passaggio parlamentare”, sottolinea De Poli, che aggiunge: “L’autonomia è stato inserito nel programma condiviso del Centrodestra, un impegno che abbiamo assunto nei confronti degli Italiani e il voto odierno del Parlamento rappresenta un aspetto positivo che va nella direzione giusta e auspicata dalla maggioranza”. (Rin)