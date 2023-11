© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rissa è scoppiata tra due persone di fronte alla mensa Caritas nei pressi della stazione Termini. Da quanto riferiscono alcuni testimoni, due persone, per cause ancora da accertare, si sarebbero azzuffate al di fuori della struttura in via di Porta San Lorenzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. (Rer)