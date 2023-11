Rifiuti: Della Casa (FI), bene abolizione Egato, condivido linea Rocca su piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Bene l’abolizione degli Egato approvata oggi in aula, sui rifiuti bisogna intervenire con provvedimenti seri e netti, non attivando poltronifici economicamente pesanti per le casse pubbliche. Continuo personalmente a nutrire dei dubbi sul termovalorizzatore del sindaco Gualtieri, ma sostengo con fiducia la linea del presidente Rocca, e del mio partito, che è quella di lavorare su un serio piano rifiuti per chiudere il ciclo dei rifiuti in modo sostenibile, anche con l'applicazione di nuove tecnologie negli impianti di smaltimento e incrementando la raccolta differenziata”. Lo scrive in una nota la consigliera regionale di Forza Italia, Roberta Della Casa. (Com)