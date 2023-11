Migranti: Gasparri (FI), diffusori di falsità non scalfiranno il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

20 luglio 2021

- Continua su alcuni giornali, portatori abituali di menzogne, il giallo di Tajani ed altri Ministri non coinvolti nella vicenda albanese. "Come ha detto oggi il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, la Farnesina è stata decisiva nel confronto con gli albanesi in materia di immigrazione. Quindi c'è qualcuno che scrive menzogne illudendosi di spaccare la maggioranza, ma le loro bugie non scalfiranno il governo che durerà cinque anni e poi altri cinque". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. "Però è stupefacente l'accanimento di alcuni diffusori di falsità in servizio permanente effettivo. Poi si capisce perché certi giornali oggi vendano un decimo delle copie di qualche anno fa", aggiunge. (Rin)