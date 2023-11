Cultura: Sangiuliano, ministero verificherà possibilità acquisto casa Da Ponte da parte dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del maestro Riccardo Muti è una voce autorevole che merita di essere ascoltata. “Ho dato immediatamente disposizioni agli uffici del ministero di seguire la vicenda della vendita della casa di Lorenzo Da Ponte, a Vittorio Veneto, per accertare se sussistano i presupposti per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato”. Lo dichiara in una nota il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in riferimento alla vicenda della vendita della casa del celebre librettista Lorenzo Da Ponte. (Rin)