Ucraina: Casa Bianca, speso il 96 per cento dei fondi già allocati

- Gli Stati Uniti hanno speso il 96 per cento dei fondi precedentemente allocati per gli aiuti all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Riteniamo che le forze di Kiev siano ancora in grado di riconquistare il territorio controllato dai russi”, ha detto. (Was)