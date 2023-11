Portogallo: crisi di governo, il presidente Rebelo scioglierà il Parlamento e indirà elezioni a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le dimissioni annunciate ieri dal primo ministro portoghese, Antonio Costa, il destino politico del Paese lusitano è nelle mani del presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, che oggi ha convocato tutti i partiti con rappresentanza parlamentare. Il capo dello Stato dovrebbe comunicare la sua decisione ufficiale domani dopo una riunione del Consiglio di Stato. Secondo diversi quotidiani lusitani, il capo dello Stato sembra orientato a convocare elezioni anticipate alla fine di febbraio, ma accetterà le dimissioni di Costa solo dopo l'approvazione del bilancio prevista alla fine del mese di novembre. Secondo la stampa portoghese, che cita fonti vicine al presidente, questo scenario consentirebbe al Paese di approvare i conti pubblici, evitando così l'esercizio provvisorio, e al Partito socialista di individuare un nuovo leader. Costa è oggetto di un'indagine, insieme al ministro delle Infrastrutture, Joao Galamba, e il presidente dell'Agenzia portoghese per l'ambiente Nuno Lacasta, relativa alle concessioni, avvenute nel 2019, di diversi progetti per la produzione di idrogeno e l'esplorazione di litio. Il sospetto degli inquirenti è che possano aver favorito il consorzio composto da Edp, Galp e Ren. In un comunicato della Procura della Repubblica di Lisbona si indica che “sono in gioco fatti che potrebbero costituire reati di malaffare, corruzione attiva e passiva di un titolare di carica politica e traffico di influenze”. (segue) (Spm)