Portogallo: crisi di governo, il presidente Rebelo scioglierà il Parlamento e indirà elezioni a febbraio (2)

- Rebelo de Sousa aveva chiarito al momento dell'insediamento del governo Costa che, in caso di dimissioni del premier, la strada da percorrere sarebbe stata quella del voto anticipato. In alternativa, la Costituzione prevede che il capo dello Stato possa nominare un nuovo primo ministro che abbia il sostegno dell'attuale maggioranza parlamentare, optando per una soluzione simile assunta nel 2004 dal presidente Jorge Sampaio, quando José Barroso lasciò il governo per accettare la presidenza della Commissione europea. Secondo alcune fonti politiche consultate del quotidiano “Jornal Economico”, tra i sostituti figurerebbero il ministro delle Finanze, Fernando Medina o la ministra della Presidenza, Mariana Vieira da Silva o un'altra figura di spicco. Qualunque sia la decisione del presidente della Repubblica, l'attuale governo è giunto al capolinea in quanto, secondo l'articolo 195 della Costituzione, le dimissioni del primo ministro comportano la caduta dell'intero esecutivo. Costa, nel tentativo di tenere in piedi la sua maggioranza, secondo quanto riferito dal quotidiano “Expresso”, avrebbe proposto - senza successo - quattro nomi al presidente Rebelo per scongiurare lo scenario di elezioni anticipate. (segue) (Spm)