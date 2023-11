Portogallo: crisi di governo, il presidente Rebelo scioglierà il Parlamento e indirà elezioni a febbraio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso si costituisse un governo ad interim, l'articolo 186 della Costituzione sancisce che l'esecutivo si limiterebbe "alla pratica degli atti strettamente necessaria per assicurare la gestione degli affari pubblici". Per questa ragione non potrebbe portare a compimento l'approvazione della legge di bilancio per il 2024 che è ancora in fase di dibattito all'Assemblea della Repubblica, il Parlamento di Lisbona. Le dimissioni del premier implicano, infatti, che tutti i disegni di legge già oggetto di dibattito in Parlamento ma non ancora approvati decadano. Sono, dunque, a rischio misure come la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aggiornamento degli scaglioni fiscali in linea con il tasso di inflazione. Per questa ragione non è da escludere che Rebelo de Sousa possa decidere di formalizzare le dimissioni di Costa solo dopo l'approvazione della finanziaria. Questa posizione, ad esempio, è quella comunicata oggi dal partito Persone-animali-natura (Pan) al capo dello Stato durante le consultazioni. La deputata, Ines Sousa Real, ha chiesto che qualunque sia la sua decisione dia “priorità” al bilancio, ricordando che misure come il miglioramento degli assegni familiari, il sostegno sociale e il supporto alle vittime di violenza domestica sono a rischio. Un'altra ragione addotta dal Pan per favorire la soluzione di uno scioglimento del Parlamento solo dopo l'approvazione definitiva dei conti pubblici è legata all'attuazione dei fondi comunitari del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). “Sarebbe inaccettabile se tutte le forze politiche non anteponessero questo aspetto ai loro interessi di partito”, ha ribadito Sousa Real. (segue) (Spm)