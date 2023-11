Portogallo: crisi di governo, il presidente Rebelo scioglierà il Parlamento e indirà elezioni a febbraio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A favore delle elezioni anticipate “come unica via d'uscita alla crisi” si sono espressi, invece, il Partito comunista (Pcp) ed il Blocco di Sinistra (Bi). Mentre il leader del partito sovranista portoghese Chega, Andre Ventura, si è detto disponibile alla possibilità che il governo Costa possa restare in carica sino all'approvazione della legge di bilancio, ma ha ribadito che successivamente sarà necessario sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni. “Accettiamo qualsiasi soluzione che ci garantisca di avere strumenti di bilancio per iniziare l'anno e, d'altro canto, che sia abbastanza veloce da non lasciare il Paese in una situazione di stallo politico e di conflitto politico, che non sarebbe nell'interesse di nessuno”, ha sottolineato al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica. Anche il leader del Partito socialdemocratico (Psd), principale forza d'opposizione, Luis Montenegro, ha affermato ieri che per il Paese è possibile solo andare a "elezioni anticipate". (segue) (Spm)