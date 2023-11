Portogallo: crisi di governo, il presidente Rebelo scioglierà il Parlamento e indirà elezioni a febbraio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni di Costa, che ha lasciato intendere di voler abbandonare per il momento la politica attiva, avranno delle conseguenze significative anche all'interno del Partito socialista portoghese (Ps) che sarà chiamato ad individuare un nuovo segretario generale. Tra i nomi in lizza spicca quello dell'ex ministro delle Infrastrutture, Pedro Nuno Santos. Secondo “Expresso”, tuttavia, anche José Luís Carneiro, attuale ministro dell'Amministrazione interna, avrebbe ricevuto il sostegno di diversi esponenti del Ps e non si può escludere, quindi, che presenti la propria candidatura per la leadership del partito. (Spm)