Nigeria: rilasciato su cauzione l'ex governatore della Banca centrale Emefiele

- L'Alta corte di Abuja ha ordinato il rilascio su cauzione dell'ex governatore della Banca centrale Godwin Emefiele, detenuto da giugno. Lo riferiscono i media locali. "Bisogna porre fine alla detenzione senza processo", ha dichiarato il giudice Olukayode Adeniyi, che ha concesso ad Emefiele la libertà su cauzione a condizione che l'ex governatore consegni il suo passaporto e che i suoi legali lo riportino in tribunale il prossimo 15 novembre. Non gli è stato chiesto di versare denaro come condizione per la cauzione. Emefiele è stato accusato di possesso illegale di un fucile dopo essere stato arrestato dalla polizia segreta, nota come Dipartimento dei Servizi di Stato (Dss), ma ha sempre respinto le accuse. Il suo processo è in stallo da agosto, quando le agenzie di sicurezza non sono riuscite a convincerlo a comparire in tribunale per presentare una dichiarazione. (Res)