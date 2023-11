Covid: Castellone (M5s) su commissione, tribunale politico farsa a cui non ci prestiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza è brava a speculare sulle tragedie: ricordo le piazze usate come palchi e affollate di negazionisti che gridavano alla dittatura sanitaria. O queste Aule, usate come teatri per trasfigurarsi quando inveivano contro il Presidente del Consiglio chiamandolo criminale. “Oggi continuano a esercitare quest'arte teatrale con una vera e propria farsa, mettendo su un tribunale politico, come ammesso da loro stessi”. Lo scrive in una nota la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 stelle, intervenuta in Aula a Palazzo madama in dichiarazione di voto sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Covid. “Il Paese ha combattuto una guerra contro un nemico invisibile e spietato, che abbiamo combattuto in trincea e con armi spuntate dai tagli alla sanità e dalla riforma del Titolo V. Ci siamo affidati al faro della scienza e per la prima volta la politica ha preso le sue decisioni seguendo il metodo scientifico. Io ne sono orgogliosa e sarò grata per sempre a tutti i membri del Cts, del Css e dell'Iss. Siamo diventati un modello per la comunità internazionale. Le debolezze del nostro Ssn sono apparse da subito chiarissime: definanziamento, lezione non imparata visto che si continua a tagliare in sanità, tetto all'assunzione di personale, filtro territoriale inesistente e disomogeneità nella gestione della sanità, che è un danno, ma questa maggioranza la aumenta con l'autonomia differenziata", sottolinea Castellone. (segue) (Rin)