Covid: Castellone (M5s) su commissione, tribunale politico farsa a cui non ci prestiamo (2)

- “Un tribunale con sentenza già scritta, che rischia di generare un conflitto tra poteri dello Stato. Ci chiediamo se l'obiettivo sia solo di processare Conte e il suo vecchio governo, o di punire gli operatori sanitari, come dimostrano i tagli alle loro pensioni. Noi non abbiamo nessuna paura, teniamo la testa alta, mentre ci chiediamo perché non vengano coinvolte le Regioni. Questa Commissione d'inchiesta, nella passata legislatura, l'abbiamo chiesta noi, ma voleva fare luce a 360 gradi. Come facciamo a non tenere in considerazione, ad esempio, l'ordinanza di regione Lombardia che ha trasformato le Rsa in lager dove i nostri anziani sono morti? L'Italia non ha bisogno di patrioti da poltrona o da telecamera, è un grande Paese e lo è stata anche nel combattere la pandemia. Ricorderò gli esempi di solidarietà degli imprenditori che hanno sacrificato il lavoro di una vita per riconvertire le loro aziende, l'esempio dei giovani che facevano la spesa per gli anziani, degli operatori del 118 che lavoravano senza dispositivi di protezione. Do un consiglio alla maggioranza: liberatevi dei fantasmi del passato e guardate al futuro e soprattutto al presente, perché c'è un Paese allo stremo. C'è un'emergenza liste d'attesa che meriterebbe una Commissione d'inchiesta. Come le affrontiamo? Come interveniamo sull'emergenza lavoro, sui muti che le famiglie non riescono più a pagare? A noi il teatro piace, ma non vogliamo partecipare a questa farsa", conclude Castellone. (Rin)