Legge Bilancio: Conte a sindacati, zero misure per crescita imprese

- È una legge di Bilancio "in cui non c’è una sola misura per il rilancio delle imprese, mancano stimoli per la crescita e visione. A dirlo oggi è anche il Fondo monetario internazionale che, di fatto, ha bocciato questa manovra misera che condanna il Paese a tornare agli anni degli 'zero-virgola' di Prodotto interno lordo. Il nostro impegno durante il passaggio parlamentare sarà quello di contrastare, quanto più possibile, gli effetti nefasti di questa legge di Bilancio”. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, durante l’incontro con Usb e Orsa nella sede del M5s, in via Campo Marzio, a Roma. (Rin)