Repubblica Ceca-Ghana: premier Fiala arrivato ad Accra

- Il primo ministro della Repubblica Ceca Petr Fiala è arrivato oggi in Ghana, in quella che è la terza tappa di un tour africano che lo ha visto in precedenza in Etiopia e in Kenya. In base al programma originario, Fiala avrebbe dovuto trascorrere la giornata di oggi in Nigeria, ma l'annullamento della visita comunicato dal governo di Abuja ha costretto la delegazione governativa ad anticipare l'arrivo ad Accra. Domani Fiala sarà ricevuto dal presidente ghanese Nana Akufo-Addo e parteciperà al business forum ceco-ghanese. Previsto anche un incontro con i membri della missione Medevac, un programma di evacuazione medica umanitaria del governo ghanese che si concentra sulla fornitura di cure mediche e sull'assistenza ai gruppi vulnerabili di persone nei Paesi colpiti da migrazioni o gravati da un gran numero di rifugiati.(Res)