Covid: Renzi, serve verità per preparare il futuro

- "Il Covid è stato un fatto epocale. Scuole chiuse, libertà costituzionali violate, dramma sanitario, crisi economica, soldati russi in Italia. Solo chi ha paura della verità può dire no a una indagine parlamentare per capire che cosa ha funzionato e cosa no. Serve la verità per preparare il futuro, non per rinfacciarsi il passato". Lo scrive sui social il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in merito al voto dell'Aula del Senato sulla istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta. (Rin)