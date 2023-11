Covid: Zaffini (Fd'I), è stato notte della Repubblica, serve commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid "è stato la notte della Repubblica in Italia. Il periodo pandemico ha registrato l'abbattimento record del Pil e il record di decessi umani ed economici. Per questo non capisco l'atteggiamento in aula delle opposizioni che stride con quello concorde tenuto in sede di Commissione Sanità. La Commissione va istituita e va fatto anche rapidamente per capire cosa non ha funzionato e per non ripetere in futuro gli errori del passato. Lo dico da uomo politico che ha trascorso la maggior parte della sua carriera sui banchi dell'opposizione. Siamo ancora fermi al protocollo sanitario di tachipirina e vigile attesa e occorre indagare per dare una svolta anche su questo piano". Lo ha affermato, in Aula, in dichiarazione di voto il senatore di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini, presidente della commissione Sanità di palazzo Madama.(Rin)