Usa: impeachment contro Biden, mandati di comparizione per il figlio Hunter e il fratello James

- Il comitato per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti ha emesso mandati di comparizione nei confronti di Hunter Biden e dello zio James, nel quadro della procedura di impeachment avviata formalmente dall’ex presidente della camera bassa del Congresso, Kevin McCarthy, contro Joe Biden. Il comitato ha anche chiesto di interrogare le mogli di Hunter e James Biden, rispettivamente Melissa Cohen e Sarah Biden, oltre alla vedova di Beau Biden e a sua sorella, Elizabeth Secundy. Il presidente repubblicano del comitato, James Comer, ha affermato in una nota che nei prossimi giorni saranno emessi nuovi mandati di comparizione. I repubblicani alla Camera hanno già chiesto anche gli estratti conto di Hunter e James Biden. (Was)