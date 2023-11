Covid: Azione si dissocia da Iv su commissione inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Azione ha sempre sostenuto le misure prese per contenere la pandemia, ma è sempre stata convintamente all'opposizione del governo Conte II. Oggi in Senato si è svolto uno strumentale regolamento di conti: per questo abbiamo votato contro l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul Covid, voluta soltanto per vendetta politica. Alla faccia di medici, infermieri e di tutti coloro che in quel periodo chiamavamo angeli". Lo afferma il senatore di Azione, Marco Lombardo, nel motivare il suo no all'istituzione della commissione Covid in dissenso dal gruppo al Senato, la cui maggioranza, composta da esponenti di Italia viva, ha invece votato a favore del disegno di legge. (Rin)