Ue: Gentiloni, inflazione in calo ma prospettive economiche restano difficili

- Nell'Eurozona la tendenza dell'inflazione è in calo, ma le prospettive economiche restano difficili. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "L'inflazione nell'area dell'euro è scesa al 2,9 per cento in ottobre, dal 4,3 per cento in settembre, e la moderazione è stata ampia in tutte le principali categorie", ha detto. "Questo calo significa che l'inflazione è ora al livello più basso dal luglio 2021. Sappiamo che la riduzione in futuro non sarà del tutto lineare, ci saranno ancora delle asperità lungo la strada, ma la direzione verso il basso è ormai chiara", ha aggiunto. "Tuttavia, le prospettive a breve termine restano difficili. Il Pil si è contratto dello 0,1 per cento nell'area euro nel terzo trimestre e gli indicatori a breve termine segnalano il persistere di una debole dinamica economica all'inizio del trimestre in corso", ha continuato Gentiloni. "Finora l'impatto delle tensioni in Medio Oriente sui mercati energetici è stato contenuto, ma esiste il rischio di un aumento dei prezzi se il conflitto dovesse intensificarsi. Naturalmente, le nuove tensioni geopolitiche aumentano ulteriormente i rischi e l'incertezza, soprattutto in caso di un ulteriore aumento delle tensioni", ha concluso. (Beb)