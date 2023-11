Venezuela: Usa pronti a rimettere sanzioni se non si riabilitano "tutti" i candidati alle presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un impegno che - come stabilito nelle trattative tra Washington e Caracas a metà ottobre, in concomitanza con la ripresa dei colloqui tra governo Maduro e opposizioni - si completa con la liberazione dei quasi 300 prigionieri politici. "Dobbiamo vedere risultati per dimostrare che questo primo passaggio abbia avuto successo. Noi abbiamo mosso un passo abbastanza grande come segnale del nostro impegno, ma se dopo il 30 novembre le nostre aspettative non verranno soddisfatte, dovremo prendere misure per smontare" la decisione sulle sanzioni. La Casa Bianca potrebbe decidere direttamente di "togliere le licenze generali", ma "ci sono anche altre opzioni su cui stiamo ragionando, in accordo con il Congresso", ha detto. (segue) (Vec)