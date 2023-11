Venezuela: Usa pronti a rimettere sanzioni se non si riabilitano "tutti" i candidati alle presidenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Usa avevano presentato la sospensione delle sanzioni come in incentivo alla ripresa del dialogo, in vista di elezioni presidenziali "libere e trasparenti" da spendere come soluzione per la crisi politica in atto. Ma già poco dopo la firma degli accordi, Caracas è tornata a mettere pressione alle opposizioni, a partire dalla "sospensione" degli effetti delle primarie che la Corte suprema ha deciso avvalorando la tesi di "frodi" consumate nel processo. Una controffensiva - hanno spiegato tre analisti a "Nova" - che il "sistema di potere" del Venezuela ha messo in campo perché sorpreso dal "successo" delle primarie presidenziali . (segue) (Vec)