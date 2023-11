Venezuela: Usa pronti a rimettere sanzioni se non si riabilitano "tutti" i candidati alle presidenziali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le primarie sono state “un successo”, con livelli di partecipazione “molto alta anche nelle zone popolari, quelle storicamente affini al chavismo”, ha detto Piero Trepiccione, vice direttore del centro studi sociali Gumilla. “Gli elettori sono accorsi numerosi alle urne nonostante il clima ostile, le minacce e i limiti posti dalle autorità”, ha sottolineato l’analista, secondo cui la giornata del 22 ottobre ha dato il via a una “narrativa importante a favore di Machado e delle opposizioni”. A fronte di questo, il governo cerca di costruire una “nuova narrativa”, una “post-verità” in grado di “alimentare dubbi nella popolazione e nella comunità internazionale”, tale da ridurre la portata di un evento che “lo ha sorpreso”. Il risultato delle primarie - spiega Mibelis Acevedo, giornalista e notista, specialista in gestione di Immagine e comunicazione - sembra "aver preso di sorpresa" il governo, che ora si "concentra nella strategia tante volte rivelatasi utile: intimorire tramite le istituzioni, condizionare la politica con decisioni giudiziarie, sviluppare situazioni che scoraggiano l'elettorato anti governativo, e cercare di costringere le opposizioni a dividersi sulle strategie da adottare". (segue) (Vec)