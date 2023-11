Venezuela: Usa pronti a rimettere sanzioni se non si riabilitano "tutti" i candidati alle presidenziali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed è peraltro “assurda” la stessa decisione della Corte suprema, che “sospende gli effetti di un evento già realizzato”, sottolinea il politologo Ricardo Rios, presidente della società “Poder y Estrategia”. “Per dirla con alcuni giuristi, è come distruggere una casa che non esiste più”, osserva Rios ricordando inoltre che Machado è formalmente inabilitata. L’analista non esclude che la decisione riveli una “insicurezza politica” del governo, il “tentativo di surriscaldare” la scena, “creare agitazione nella piazza per consolidare la narrativa di una opposizione violenta”, proprio nel momento in cui le forze anti-governative hanno scelto di “percorrere la via democratica”. Per Acevedo si potrebbe trattare di un tentativo di aumentare il numero degli ostacoli legali sul processo, base per certificare la ineleggibilità di Machado. Ma anche di "una dimostrazione di forza utile non solo a ricordare al rivale chi detiene il potere, nei fatti, ma anche a sedare un malcontento nella base 'chavista'", per allontanare eventuali ricadute negative sull'esito del voto. (segue) (Vec)