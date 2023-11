Venezuela: Usa pronti a rimettere sanzioni se non si riabilitano "tutti" i candidati alle presidenziali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D’altro canto, disconoscendo le primarie, il governo non mette solo in discussione parte degli accordi che hanno permesso di riaprire - dopo poco meno di un anno - un tavolo negoziale con le opposizioni, ma espone al rischio che gli Stati Uniti possano rivedere la decisione di togliere per sei mesi le sanzioni al settore energetico, mossa nominalmente legata al buon esito di un processo democratico nel Paese. Un rischio tutto sommato calcolato, osservano gli analisti. “Il governo ha bisogno di poter continuare a vendere petrolio, per non rischiare nuove ripercussioni economiche, ma al tempo stesso intende mantenersi al potere”, ha detto Rios. In questo senso è bene ricordare che “da una parte c’è l’accordo con le opposizioni, firmato a Barbados il 17 ottobre”, un testo che il governo “non prende tanto sul serio considerato il modo in cui è stato attaccato il processo delle primarie”, quasi un “protocollo aggiuntivo” di quello raggiunto con la Casa Bianca, frutto di un negoziato “che va avanti da mesi. Caracas sta giocando col fuoco ma probabilmente con la convinzione che il bisogno di avere petrolio impedisca a Washington di varare nuove sanzioni”. Un “calcolo che può risultare corretto se si pensa al solo settore degli idrocarburi, ma bisogna vedere se il Dipartimento di Stato decide di penalizzare altri comparti produttivi e finanziari, o varare nuove sanzioni individuali”: (segue) (Vec)