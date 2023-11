Venezuela: Usa pronti a rimettere sanzioni se non si riabilitano "tutti" i candidati alle presidenziali (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Acevedo, “il governo sembra voler giocare su due tavoli, apparentemente inconciliabili tra loro: mostrarsi rispettoso del dettato dell'accordo, ma lasciando lo spazio per continuare a introdurre problemi e ostacoli, soprattutto con l'uso della giustizia, per impedire il riorganizzarsi delle forze rivali". Più difficile immaginare che il governo, con "livelli di gradimento ai minimi storici" sia interessato a "bloccare un accordo, che comunque gli garantisce un certo recupero finanziario, essenziale per tenere sostenere le spese clientelari legate alle elezioni". È peraltro possibile che Maduro stia speculando sulla "virata pragmatica del governo Usa, sapendo che il negoziato bilaterale è segnato, oggi più che mai, dalla necessità di alleviare la crescente incertezza del mercato energetico globale". In questo senso, per la notista politica, il “costo” di una marcia indietro sulle sanzioni, in termini di “reputazione” non colpisce solo Maduro ma anche l’amministrazione di Joe Biden. Anche se le sanzioni, precisa Trepiccione, incidono sulla “capacità del governo di rispondere alle domande della cittadinanza”, ma il regime “ha meccanismi di controllo finanziario e rapporti internazionali che gli permettono di mantenere comunque il potere”. (segue) (Vec)